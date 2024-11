Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrolle auf der B 210 - Beamte der PI Wilhelmshaven/Friesland überprüft mit externer Beteiligung 40 Fahrzeuge

Wilhelmshaven (ots)

Speziell geschulte Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führten am heutigen Tag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr unter Beteiligung des Bundesamtes für Logistik und Mobilität und des Veterinäramtes eine Verkehrskontrolle an einer Kontrollstelle auf der Oldenburger Straße (B 210) in Höhe der Maadebrücke durch.

Zielrichtung dieser Kontrollaktion, bei der der Verkehr in beide Fahrtrichtungen berücksichtigt wurde, war die Überprüfung des Schwerlastverkehrs und Kontrolle von Transportern.

+++ Ergebnis +++

In dem o.g. Zeitraum kontrollierten die Beamten*innen rund 40 Fahrzeuge, wobei alle Fahrzeuge beanstandet werden mussten.

Neben der Feststellung von technischen Mängeln, u.a. defekte Reifen, und Missachtung der Sozialvorschriften durch zum Beispiel nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Tageskontrollblätter stellten die Beamten insbesondere fehlerhafte Ladungssicherungen fest.

"Dabei können Gegenstände, die nicht gesichert sind, zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Einmal in Bewegung geraten, entwickelt ungesicherte Ladung große Kräfte", so Polizeikommissar Marvin Enge, Angehöriger der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und Leiter der heutigen Kontrollmaßnahme.

"Die Vielzahl der Verstöße zeigt erneut ganz deutlich die Erforderlichkeit derartiger Kontrollmaßnahmen", resümiert Enge.

