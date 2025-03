POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Höhrenbergstraße - roten Fiat 500 angefahren und geflüchtet (14.0.2025)

Konstanz (ots) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Oberlohnstraße einen Unfall verursacht. Die 30-jährige Citroenfahrerin war von der Reichenaustraße kommend in Richtung Wollmatinger Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße fuhr die Frau mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisel, touchierte beim Ausfahren den ...

