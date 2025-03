Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter fährt Verkehrsschilder auf der Wollmatinger Straße um (16./17.03.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter mehrere Verkehrsschilder auf der Wollmatinger Straße umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Im Laufe der Nacht war der Unbekannte auf der Wollmatinger Straße in Richtung Zähringerplatz unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Am Briel" überfuhr er auf zwei aufeinander folgenden Verkehrsinseln jeweils ein Verkehrsschild und verursachte dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

