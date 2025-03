Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet (14.03.2025)

VS-Schwenningen (ots)

In Schwenningen ist am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, ein Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet. Beamte des zuständigen Reviers wollten den Fahrer eines Piaggio Rollers auf der Salinenstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dem war dieser nicht zugeneigt, denn er zog es vor, mit seinem Zweirad das Weite zu suchen. Auf dem Weg von der Salinenstraße über die Kreisstraße 5700 bis zum Ende der Flucht in die Verlängerung der Wittmannstalstraße war der 30-Jährige mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Auf einem dortigen Wanderweg fuhr der Mann sein Gefährt jedoch fest und konnte von den Polizisten angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügte und für den Roller auch kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Beamten leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell