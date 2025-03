Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (15.03.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ist es auf der Schützenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein 33-jähriger Fahrer eines Skoda Kasmiq war auf der Schützenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, fuhr auf Höhe Hausnummer 38 an einem vor ihm auf der Straße haltenden Auto vorbei und prallte im weiteren Verlauf mit einem 25 Jahre alten Radfahrer zusammen, der die Schützenstraße querte. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 3.000 Euro geschätzt.

