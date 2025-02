POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Kamp-Lintfort (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr, stahlen Unbekannte Kupferplatten vom Dach einer Kapelle an der Straße Am Englischen Friedhof. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen. DF (Ref.-Nr. 250210-1000) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr