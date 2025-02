POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter entwenden Kupferplatten

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Sonntag um 17.40 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Luiter Straße ein. Um in das Haus zu kommen, öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie ruft Zeugen dazu auf, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 zu melden. DF (Ref-Nr. 250209-1800) Kontakt ...

