Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Festnahme von zwei Fahrraddieben durch die Polizei

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen meldete sich um kurz nach 03:00 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, da er zwei Männer beobachtete, die sich in der Galileistraße an den dort abgestellten Fahrrädern mit einer "Schere" zu schaffen machte. Durch eine nur kurze Zeit später eintreffende Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gingen die beiden mutmaßlichen Dieb sofort flüchtig. Ein Täter konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die Beamten festgenommen werden, dem zweiten Mann gelang zunächst die Flucht. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte dieser jedoch durch eine weitere Funkwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, haben der 24-jährige und der 30-jährige Mann versucht mit einem Bolzenschneider mindestens zwei Fahrräder zu entwenden. Die Männer müssen sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten.

