Donaueschingen - B 27 (ots) - Am Donnerstag ist es an der Einmündung der Landesstraße 180 zur Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen. Gegen 14 Uhr missachtete ein 71-jähriger Peugeot-Fahrer seine Wartepflicht an der Einmündung. So nahm er einer 56-jährigen Renault-Fahrerin die Vorfahrt und es kam zum ...

