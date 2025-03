Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener bedroht Rettungsdienst (15.03.2025)

Unterkirnach (ots)

Ein 54-jähriger Betrunkener hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Kirnachtal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte zuvor den Rettungsdienst aus medizinischen Gründen in seine Wohnung gerufen. Als die Rettungsdienstbesatzung gegen 00:25 Uhr vor Ort eintraf, sprach der 54-Jährige unklare Bedrohungen gegen die Helfer aus, welche sich daraufhin zurückzogen und die Polizei verständigten. Letztlich konnte der Mann durch die Polizeibeamten dazu bewegt werden seine Wohnung eigenständig zu verlassen. Da der Betrunkene nur eine marginale Verletzung aufwies, konnte er vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab etwa zwei Promille, so dass die Polizei den 54-Jährigen im Anschluss zur Ausnüchterung in Gewahrsam nahm. Das Polizeirevier St. Georgen hat die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell