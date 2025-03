Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet (15.03.2025)

Königsfeld (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Mönchweilerstraße einen Unfall gebaut und ist danach geflüchtet. Gegen 19 Uhr war die 60-Jährige mit einem VW Passat auf der Mönchweilerstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und bog auf der Kreuzung zur Jahnstraße nach links ab. Hierbei prallte die Frau mit einem auf der Mönchweilerstraße entgegenkommenden Subaru Forester eines 60-jährigen Mannes zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro zu kümmern, fuhr die Frau einfach weiter. Der Subaru-Fahrer konnte sich ihr Autokennzeichen merken und meldete den Unfall bei der Polizei. Die Beamten trafen die 60-Jährige an ihrer Wohnanschrift an. Hierbei stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei der Frau fest. Einen Test lehnte sie ab. Die 60-Jährige musste daraufhin neben ihrem Führerschein in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und einer Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell