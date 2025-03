Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu/Landkreis Freudenstadt/A 81) - Base-Jumping von Autobahn-Brücke - Zeugen gesucht (15.03.2025)

Eutingen im Gäu/Landkreis Freudenstadt/A 81 (ots)

Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz hat die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil am Samstag um 12.12 Uhr aufgenommen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten auf der Neckartalbrücke bei Weitingen in Fahrtrichtung Singen einen hellen Kleinbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Bei dem Fahrzeug befanden sich mehrere Personen. Einer der Personen trug einen grellgelben Rucksack und sprang damit von der Brücke. Die durchgeführten Überprüfungen und Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person offensichtlich um einen Base-Jumper gehandelt hat. Base-Jumping ist das meist nicht genehmigte Springen mit einem Fallschirm von festen Objekten. Weder der Springer noch seine Begleiter konnten vor Ort angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise zu den Personen und dem hellen Kleinbus nimmt die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Rufnummer 0741/34870 entgegen (AM).

