LPI-SLF: Berührung zwischen PKW und Kraftrad

Saalfeld (ots) - Pößneck - Am späten Samstagabend kam es in Pößneck auf der Bundesstraße 282 an der Einmündung Neustädter Straße zu einer Kollision zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Eine 47 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Citroen die B282 in Richtung Pößneck und bog nach links in die Neustädter Straße ein. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer des ...

mehr