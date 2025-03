Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall (15.03.2025)

Konstanz (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Oberlohnstraße einen Unfall verursacht. Die 30-jährige Citroenfahrerin war von der Reichenaustraße kommend in Richtung Wollmatinger Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße fuhr die Frau mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisel, touchierte beim Ausfahren den Bordstein und nahm in der Folge die auf der Mittelinsel stehende Laterne mit. Die 30-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Da ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille ergab, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein.

Die Höhe des an Auto und Laterne verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Frau muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell