Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Restauranteinbrecher stehlen Tresor

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Samstag brachen zwischen 23.00 und 08.30 Uhr in ein Restaurant auf der Straße Unterweiden in St. Tönis ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Restaurant und stahlen aus einem Büro einen Tresor mit den Einnahmen. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (350)

