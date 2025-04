Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Brand in Waldgebiet

Nettetal-Leuth (ots)

Gegen 19.30 Uhr am Dienstagabend hat ein Zeuge eine Rauchentwicklung im Waldgebiet hinter der Straße Schützenkamp in Leuth, in Richtung Grenze, entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Es brannte eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern, wo Gebüsch, Sträucher und Bäume beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt und prüft natürlich auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Bränden in der Region. Deshalb fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat am Montagabend in dem Waldstück zwischen Schützenkamp und Grenze oder auch an einer anderen Stelle in Leuth verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei

