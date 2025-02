POL-NOM: Hebebühne eines Lkw länger nicht geprüft

Northeim (ots) - Northeim, Nordhäuser Weg, Mittwoch, 26.02.2025, 14.15 - 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Diebstahl aus der Jackentasche. Am Mittwoch erschien ein 66-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau bei der Polizei Northeim und zeigte einen Diebstahl an. Er war mit seiner Frau zwischen 14.15 - 14.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im Nordhäuser Weg einkaufen. Während des Einkaufs hatte er seine Geldbörse in seiner ...

