POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg, Mittwoch, 26.02.2025, 14.15 - 14.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Diebstahl aus der Jackentasche.

Am Mittwoch erschien ein 66-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau bei der Polizei Northeim und zeigte einen Diebstahl an. Er war mit seiner Frau zwischen 14.15 - 14.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im Nordhäuser Weg einkaufen.

Während des Einkaufs hatte er seine Geldbörse in seiner Jackentasche. Im Kassenbereich stellte er das Fehlen der Geldbörse fest. In dieser befanden sich Dokumente, eine EC-Karte und Bargeld in Höhe von 50 bis 100 Euro.

Eine Sperrung der Karte wurde durch den Mann sofort veranlasst. Ein Schaden durch Geldabhebungen oder Abbuchungen fand nach aktuellem Stand nicht statt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

