Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgängerin verletzt - Fahrer flüchtet

Trier (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2024, kam es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Zeughausstraße. Eine 24jährige Fußgängerin überquerte in Höhe der Engelstraße die Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberweg. Hier wurde die Frau von einem Fahrzeug erfasst, welches die Zeughausstraße aus Richtung der Paulinstraße kommend befuhr. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher in Richtung der Zurmaiener Straße. Die verletzte Frau wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen größeren Pkw, evtl. einen SUV, mit heller Lackierung gehandelt haben.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell