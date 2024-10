POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Am Fruchtmarkplatz Saarburg

Greimerath im Hochwald (ots) - Am 22.10.2024, 07:15 Uhr ereignete sich auf der B 268 bei Greimerath eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte befuhr die B 268 von Losheim am See kommend in Fahrtrichtung Zerf. Zu der genannten Tatzeit kam ihm, unmittelbar auf Höhe der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, ein heller Transporter, unbekanntes Fabrikat entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten an ...

