POL-PDTR: Zeugenaufruf. Gegenverkehr auf der Verflechtung B41 gefährdet

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Nachmittag des 22.Oktober, kam es gegen 13:25 Uhr, an der Verflechtungsstelle B41 bei Enzweiler zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein grauer Lexus befuhr hier die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. An der Verflechtungsstelle bei Enzweiler musste eine vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin aufgrund der dortig vorhandenen Baustelle auf den linken Fahrstreifen wechseln. Der Lexus-Fahrer, welcher ihr folgte, fuhr daraufhin unbeirrt als Falschfahrer in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender PKW mit seinem Fahrzeug nach links ausweichen musste und so selbst in den Gegenverkehr geriet. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß. Die Polizei Idar-Oberstein sucht den PKW-Fahrer, welcher dem Falschfahrer ausweichen musste und bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 06781-561-0 zu melden.

