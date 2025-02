POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots) - Moringen / Iber, Keisstraße 503, Mittwoch, 26.02.2025, 17.05 Uhr MORINGEN/IBER (Wol) - Beide Autos nicht mehr fahrbereit. Am Mittwoch gegen 17.05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Hardegser mit einem Auto die Kreisstraße 503 aus Iber in Richtung Moringen. Im Kurvenbereich kam er aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto einer 57-jährigen Northeimerin. ...

