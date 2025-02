Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Verkehrszeichens

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe/Ecke Zur schwarzen Erde, (Kreisel), zwischen Mittwoch, dem 19.02.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, dem 26.02.2025, 18:00 Uhr Bisher unbekannte Personen entwendeten ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr Auschnippe/Zur schwarzen Erde. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro. Die Straßenmeisterei wurde in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

