POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Lahr (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Lotzbeckstraße ein Unfall, bei dem sich ein Kind leicht verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin gegen 7:20 Uhr auf der Lotzbeckstraße in Richtung Schwarzwaldstraße. In Höhe einer Bushaltestelle soll ein 10-jähriges Mädchen die Straße überquert haben und hierbei von der Autofahrerin erfasst worden sein. Das Kind wurde ...

