Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag am "Spielplatz Höhe Kapellenmattstraße" sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine 60-Jährige Frau gegen 15 Uhr eine Hundehalterin auf die Leinenpflicht hingewiesen haben. Daraufhin kam es offenbar zu einem Streit, wobei die bislang unbekannte Hundebesitzerin ihr Gegenüber in ein Gebüsch geschubst und mit der Leine ins Gesicht geschlagen haben soll. Die 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Angreiferin wird wie folgt beschrieben: weiblich, etwa 55 Jahre alt, helle Hautfarbe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

