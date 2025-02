Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schrottsammler ohne Genehmigung

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Straße, Dienstag, 25.02.2025, 14.55 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Entsorgung bei einer Mülldeponie veranlasst.

Am Dienstag gegen 14.55 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen Transporter mit einer Zulassung aus Kassel. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer aus dem Raum Hessen (33 Jahre, whft: Kassel & 39 Jahre, whft: Fuldatal). Die beiden Männer gaben an Altreifen zu sammeln. Eine erforderliche Reisegewerbekarte konnten sie jedoch nicht vorweisen. Auf der Ladefläche konnten Altreifen, Altmetall, Elektroschrott und Autobatterien festgestellt werden. Die Ladungssicherung wurde nicht beachtet und die notwendige Beschilderung am Transporter war ebenfalls nicht vorhanden.

Die beiden Betroffenen mussten die Ladung zu einer Mülldeponie bringen und die Entsorgung bezahlen.

Gegen die Männer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell