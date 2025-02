POL-DN: Verkehrsunfall auf der B55 - 46-Jähriger schwer verletzt

Kreuzau (ots) - Zwischen vergangenen Mittwoch (29.01.2025) und Montag (03.02.2025) wurde in ein Vereinsheim in der Thumstraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 11:00 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Vereinsheim und entwendeten alkoholische Getränke. Der genaue Wert des Diebesguts stand zum ...

