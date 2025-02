POL-DN: Polizei stoppt Lebensmitteltransporter mit defekter Kühlung - 850 kg Ware entsorgt

Kreis Düren (ots) - Am Samstag (01.02.2025) kam es im Kreis Düren zu vier Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 14:30 und 17:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Tivolistraße ein. Wie er sich Zutritt verschaffte, ist noch unklar. In der Wohnung ...

mehr