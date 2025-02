Polizei Düren

POL-DN: Vier Wohnungseinbrüche am Samstag - Polizei sucht Zeugen

Kreis Düren (ots)

Am Samstag (01.02.2025) kam es im Kreis Düren zu vier Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 14:30 und 17:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Tivolistraße ein. Wie er sich Zutritt verschaffte, ist noch unklar. In der Wohnung durchsuchte er gezielt das Schlafzimmer nach Wertgegenständen und verließ den Tatort anschließend unbemerkt. Ob und was gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ebenfalls am Nachmittag, zwischen 14:30 und 17:50 Uhr, wurde in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Valencienner Straße eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten eine Geldbörse sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Zwischen 16:20 und 21:50 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Steinstraßer Allee ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entkamen mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Ein weiteres Einfamilienhaus in derselben Straße wurde zwischen 18:35 und 21:30 Uhr Ziel von Einbrechern. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Goldkette gestohlen, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet hat, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell