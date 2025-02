Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Jülich (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrräder erlitt eine 68 Jährige Frau aus Jülich, bedingt durch einen Sturz, schwere Verletzungen.

Sie war am Samstagmittag (01.02.2025 gegen 13:35 Uhr) mit ihrem Fahrrad auf der Borsigstraße in Jülich unterwegs. Gemeinsam mit ihrer Begleitung beabsichtigte sie, die Römerstraße in Höhe der Bahnüberführung, an einem dortigen Fußgängerweg, zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18- jähriger Mann aus Jülich mit seinem Fahrrad den für Radfahrer freigegebenen Gehweg entlang der Römerstraße in Fahrtrichtung Stetternich.

Die Frau folgte dem mittels Verkehrszeichen dargestellten Gebot, vor Erreichen des Gehwegs abzusteigen, nicht. Offenkundig übersah sie den aus ihrer Richtung gesehen, von links kommenden jungen Mann und kollidierte mit dessen Fahrrad. Hierdurch kam sie mit ihrem Fahrrad zu Fall.

Bedingt durch den Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Darunter waren auch Kopfverletzungen zu verzeichnen. Keiner der drei bei dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrradfahrer trug einen Schutzhelm.

Die Polizei weist aus diesem konkreten Anlass daraufhin, dass das Tragen eines Fahrradhelms einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, Verletzungen im Bereich des Kopfes zu vermeiden, zumindest aber abzumildern. Es wird geraten, bei der Nutzung eines Fahrrads, Pedelecs oder auch eines E- Scooters vor Fahrtantritt unbedingt einen Helm aufzusetzen.

