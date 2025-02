Polizei Düren

POL-DN: Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in der Ortslage Luchem zu einem Garagenbrand.

Langerwehe (ots)

Nach Angaben des 19-jährigen Zeugen hatte dieser in der Garage seiner Großmutter Reparaturarbeiten an einem alten Traktor durchgeführt, als der Motorblock der Arbeitsmaschine plötzlich in Brand geriet.

Da die Garage an das Wohnhaus seiner Großmutter angebaut ist, holte er diese zunächst aus dem Haus und wartete auf das Eintreffen der Feuerwehr. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Gemeinde Langerwehe konnte der Brand gelöscht werden, bevor dieser auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Der Brand versursachte Sachschaden an der Garage, dem Traktor und einem weiteren in der Garage abgestellten Pkw. Außerdem zog der Zeuge sich eine leichte Verletzung an der Hand zu, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell