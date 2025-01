Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Donnerstagmittag (30.01.2025) gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Ursulinenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Pedelecfahrer aus Düren verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Düren, wollte aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Nach eigenen Angaben war seine Sicht durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt. In diesem Moment kollidierte der von links kommende Pedelecfahrer mit dem Pkw. Der Autofahrer gab an, dass sein Fahrzeug zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes gestanden habe. Der Pedelecfahrer hingegen erklärte, dass der Pkw gefahren sei. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Leitstelle unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell