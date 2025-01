POL-DN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Düren (ots) - Am Donnerstag (30.01.2025) kam es in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Knipp". Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse Münzen sowie Schmuck. Über den genauen ...

