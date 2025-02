Polizei Düren

POL-DN: Vier Personen bei einem Brand leicht verletzt

Düren (ots)

In der vergangenen Nacht (02.02.2025 gegen 00:45 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in die Bretzelnstraße in Düren gerufen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein 2- geschossiges Mehrfamilienhaus, welches mittig über einen Durchgang/ eine Unterführung verfügt, über den/ die man von der Straße aus in den rückwärtigen Gartenbereich gelangen kann. In diesem Durchgang lagerte Sperrmüll, welcher aus bislang unbekanntem Grund in Brand geraten war. Das Feuer, welches auch die Decke im Bereich der Unterführung in Mitleidenschaft zog, konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch die entstandene Rauchentwicklung erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Sie konnten nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Drei Wohnungen im Erdgeschoss des Hauses, welche in unmittelbarer Nähe zur Brandstelle liegen, sind nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner zweier der Wohnungen wurden anderweitig untergebracht, beziehungsweise kamen bei Verwandten vorübergehend unter. In der dritten Wohnung befand sich zum Brandzeitpunkt niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Brandort wurde nach Aufnahme des Sachverhalts und der Fertigung von Lichtbildern für weitere Untersuchungen durch das zuständige Kriminalkommissariat beschlagnahmt. Personen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, beziehungsweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, bittet die Polizei, sich unter 02421/ 949-0 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell