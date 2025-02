Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht aufgeklärt

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.02.2025 gegen 05:30 Uhr) wurde die Polizei durch den im Einsatz befindlichen Winterdienst über ein verunfalltes Fahrzeug informiert. Der PKW war auf der Landesstraße (L) 257 zwischen der Ortslage Düren- Arnoldsweiler und der Tagebaurandstraße L264 offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum kollidiert. Durch die Wucht der Kollision hatten die beiden Frontairbags ausgelöst und der Baum war nach Feststellung der aufnehmenden Kräfte nicht unerheblich beschädigt worden. Personen konnten am Fahrzeug und in dessen Umfeld nicht angetroffen werden. Ermittlungen an der Anschrift der Fahrzeughalterin in Arnoldsweiler führten zu deren Antreffen. Die 36- jährige Frau räumte nach kurzer Zeit ein, das Fahrzeug geführt zu haben. Sie hatte augenscheinlich keine Verletzungen davongetragen, stand allerdings erheblich unter Alkoholeinfluss. Aus diesem Grund wurde sie der Polizeiwache zugeführt, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens wurde das Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt. Da sich die Frau nun in einem Verfahren wegen Verdachts der Unfallflucht und einer alkoholbedingten Straßenverkehrsgefährdung verantworten muss, wurde ihr Führerschein durch die Polizei sichergestellt.

