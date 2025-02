Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

Zwischen vergangenen Mittwoch (29.01.2025) und Montag (03.02.2025) wurde in ein Vereinsheim in der Thumstraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 11:00 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Vereinsheim und entwendeten alkoholische Getränke. Der genaue Wert des Diebesguts stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell