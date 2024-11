Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Taschendiebin auf frischer Tat ertappt +++ Erneuter Hinweis zur Vorsicht

Delmenhorst (ots)

Am Wochenende wurde eine Taschendiebin in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt. Zeugen verfolgten die Frau, gegen die nun wegen Diebstahls ermittelt wird. Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang die Warnungen vor Dieben.

Ein 60-jähriger Delmenhorster hielt sich am Samstag, 09. November 2024, gegen 12:45 Uhr, im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung eines Discounters in der Annenheider Allee auf. Seine Geldbörse führte er in einer Umhängetasche mit. Während seines Einkaufs griff eine Frau unbemerkt in die Tasche und entnahm den Geldbeutel. Eine 35-Jährige aus Groß Ippener beobachtete das Vorgehen und sprach die Frau laut an. Diese ließ die Geldbörse fallen und flüchtete aus dem Markt. Zwei Männer, 41 und 44 Jahre alt, folgten der Frau und verständigten die Polizei. So konnte die Frau noch im Nahbereich angetroffen werden. Gegen die 60-Jährige aus Bremen wird nun wegen des versuchten Diebstahls ermittelt.

In diesem Zusammenhang wiederholt die Polizei die Hinweise, mit denen den Täterinnen und Tätern der Diebstahl möglichst schwer gemacht wird:

- Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung nah am Körper - Tragen Sie Taschen mit der Verschlussseite zum Körper - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt - Bewahren Sie die PIN oder verschlüsselte Hinweise auf die Nummer auf keinen Fall im Geldbeutel auf - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Wertsachen und Taschen

