Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer tödlich verletzt

Mettingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.03.) gegen 16:25 Uhr kam es in Mettingen auf der Neuenkirchener Straße in Höhe der Einmündung zur Kowallstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 61jährige Pkw-Führerin befuhr die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Niedersachsen und wollte nach links in die Kowallstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 72jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf wurde ein weiteres Fahrzeug, welches in der Kowallstraße stand, leicht beschädigt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam befand sich im Einsatz, ebenso wie Kräfte der örtlichen Feuerwehr.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell