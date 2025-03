Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Transporter aufgebrochen Seitentür beschädigt

Altenberge (ots)

An der Straße An der Alten Molkerei haben unbekannte Täter am Dienstag (18.03.25) zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr einen weißen Ford Transit aufgebrochen. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten Werkzeug die Seitentür des Fahrzeugs, das auf dem Parkplatz des Geländes mit Supermarkt, Baumarkt und Drogerie stand. Die Kriminellen gelangten an die Ladefläche. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Greven unter 02571/928-4455.

