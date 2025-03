Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt Zeugen gesucht

Greven (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend (19.03.) auf der Grevener Landstraße in Reckenfeld gekommen. Ein Zeuge meldete gegen 22.00 Uhr, dass eine Radfahrerin wohl gestürzt und verletzt sei. Bei Eintreffen der Beamten waren Rettungskräfte bereits vor Ort und versorgten die schwer verletzte 61-jährige Frau aus Reckenfeld. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die Frau, die keinen Helm trug, auf der Grevener Landstraße und stürzte aus ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 72. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Wache in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4155. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal: Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Dieser kann zwar keine Unfälle verhindern, aber vor schweren Kopfverletzungen schützen.

