POL-WE: + Einbruch in Rohbau + Jacke aus Audi gestohlen + Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad +

Einbruch in Rohbau + Jacke aus Audi gestohlen + Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad

Friedberg

Niddatal: Einbruch in Rohbau

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montag (03.02.2025), 16:15 Uhr bis Dienstag (04.02.2025), 07:20 Uhr Zutritt zum Rohbau einer Kindertagesstätte in der Burg-Gräfenröder-Straße in Ilbenstadt. Dort stahlen sie verschiedene Arbeitsgeräte im Wert von etwa 12.000 EUR. Die Polizei in Friedberg nimmt Hinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Jacke aus Audi gestohlen

Aus einem vermutlich unverschlossenen weißen Audi Q5 ließ ein Dieb in Friedberg am Dienstag (04.02.2025) eine Jacke mitgehen, in der sich ein Autoschlüssel und 250 EUR befanden. Die Tat ereignete sich zwischen 13:30 Uhr und 16:40 Uhr in der Frankfurter Straße in der Nähe eines Reiterhofs. Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Polizeistation Friedberg in Verbindung setzen.

Bad Nauheim: Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad

Zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem Kleinkraftrad kam es am Dienstagabend (04.02.2025) gegen 19:30 Uhr in Nieder-Mörlen. Ein 31-jähriger Bad Nauheimer war mit seinem X1 auf der Weingartenstraße in Richtung Ober-Mörlen unterwegs. An der Kreuzung zur Raiffeisenstraße übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 60-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Bad Nauheim. Dieser erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 60-Jährige konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

