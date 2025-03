Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Unfall auf der Bentheimer Straße Zwei Autos stoßen zusammen

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (19.03.) gegen 17.35 Uhr hat sich auf der Bentheimer Straße, Höhe Wester 407, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Eine 54-jährige Frau aus Schüttorf (Landkreis Nordhorn) fuhr mit ihrem BMW-Cabrio auf der Bentheimer Straße in Richtung Bentheim. Sie überholte dort ein anderes Auto. Gleichzeitig fuhr ein 25-Jähriger aus Ochtrup mit seinem VW aus der Einmündung Wester 407 und bog auf die Bentheimer Straße nach rechts in Richtung Ochtrup ab. Während des Abbiegevorganges übersah der Ochtruper den BMW, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt, die BMW-Fahrerin schwer, der Ochtruper leicht. Durch zwei Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der BMW und auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro. Die Bentheimer Straße war für die Verkehrsunfallaufnahme in beide Richtungen für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt.

