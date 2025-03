Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei, Tresor aufgebrochen

Rheine (ots)

In Schleupe an der Königseschstraße/Ecke Berbomstiege haben unbekannte Täter sich zwischen Dienstag (18.03.25), 19.15 Uhr und Mittwoch (19.03.25), 04.35 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Bäckereifiliale verschafft. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Filiale. Dort brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, bei der Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

