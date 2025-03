POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Laer (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (17.03.) auf Dienstag (18.03.) die Schiebetür eines Ford Transit Custom gewaltsam geöffnet und daraus diverse Gegenstände entwendet. Das Fahrzeug wurde am Montag gegen 20.00 Uhr auf der Löchtefeldstiege, Ecke Am Bach abgestellt. Als der Fahrer am Dienstagmorgen gegen 06.00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Hecktür beschädigt war. ...

mehr