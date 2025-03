Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Friseursalon, Täter erbeuten Bargeld und Friseurmaschinen

Rheine (ots)

In der Zeit von Samstag (15.03.), 14.00 Uhr bis Montag (17.03.), 08.15 Uhr sind Unbekannte in einen Friseursalon an der Marktstraße eingestiegen. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend die Lager- und Büroräume des Salons. Sie entwendeten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Haarschneidemaschinen und Konturenschneider. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell