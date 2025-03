POL-ST: Mettingen, Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (14.03.25), 19.00 Uhr, und Samstag (15.03.25), 18.30 Uhr, in ein Frisörgeschäft an der Bonifatiusstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in das Geschäft. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten Werkzeug für das ...

