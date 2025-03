Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Frisörgeschäft, Fenster aufgehebelt

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (14.03.25), 19.00 Uhr, und Samstag (15.03.25), 18.30 Uhr, in ein Frisörgeschäft an der Bonifatiusstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in das Geschäft. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten Werkzeug für das Frisörhandwerk. Genaue Angaben zum Umfang und Wert des Diebesguts liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

