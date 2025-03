Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus Fenster aufgehebelt

Emsdetten (ots)

An der Max-Reger-Straße sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Am Freitag (14.03.25) verschafften sie sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zugang, indem sie offenbar ein Fenster aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie zahlreiche Schubladen und Taschen nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei in Emsdetten ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

