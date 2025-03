Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend Zwei Personen schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Sonntag (16.03.) ist es auf der Borghorster Straße, Höhe Ahlintel 39, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 63-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Beifahrer (ebenfalls 63 Jahre alt und aus Emsdetten) auf der Borghorster Straße mit ihrem Opel Agila in Fahrtrichtung Steinfurt gefahren. Direkt dahinter in gleicher Fahrtrichtung war eine 55-Jährige aus Aschaffenburg (Bayern) mit einem Golf Plus unterwegs. Als die Emsdettenerin nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte und aufgrunddessen abbremste, übersah dies die Frau aus Bayern und fuhr ungebremst auf den Opel auf. Die Emsdettenerin und ihr Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden, da sie eingeklemmt waren. Anschließend wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin des Golf Plus blieb unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.000 Euro.

