Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann bedrängt und verletzt Rettungssanitäter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Während eines Rettungseinsatzes an der Stadtheider Straße ist ein 20-Jähriger am Sonntag, 06.10.2024, gegenüber der Besatzung eines Rettungswagens aggressiv und handgreiflich geworden, so dass zwei Sanitäter leicht verletzt wurden.

Gegen 00:20 Uhr war ein Team in seinem Rettungswagen auf dem Parkplatz einer Veranstaltungshalle mit der Behandlung eines Patienten beschäftigt. Plötzlich stieg der betrunkene junge Mann in den Rettungswagen und mischte sich in die Behandlung seines Freundes ein. Als ein Sanitäter auf den aggressiven 20-Jährigen beruhigend einredete und ihn zum Verlassen des Fahrzeugs anfasste, schubste er den Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Dieser stürzte durch die geöffnete Seitentür gegen einen Baustellenzaun und wurde dabei leicht verletzt.

Der 20-jährige Bielefelder schlug einen weiteren Rettungssanitäter gegen ein Handgelenk, als dieser versuchte, den aggressiven Mann aufzuhalten. Schließlich gelang es dem Sicherheitsdienst der Veranstaltungshalle, ihn festzuhalten, bis Streifenbeamte erschienen. Sie nahmen eine Anzeige wegen Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen auf. Nach den bisherigen Informationen war es den Rettungssanitätern möglich, ihren Dienst in der Nacht fortzusetzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell